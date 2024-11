Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl eines Kraftfahrzeuges - Täter brechen Tat ab

Herford (ots)

(um) Die Täter kamen mit dem Einbruch der Dunkelheit, gestern, gegen 17:35 Uhr, zu einem Kleinkraftrad an der Amselstraße. Eine Zeugin beobachtete dann, wie sich die beiden etwa 20-Jährigen unterhielten und das Kleinkraftrad vom Ort wegschoben. Die verständigte Polizei erschien wenige Minuten später am Ort und konnte dann nur noch den beschädigten zurückgelassenen Roller auffinden. Von den beiden jungen Männern, von denen einer einen weißen Kapuzenpullover und eine gelbe Umhängetasche trug, gab es keine Spur mehr. Die Polizei bittet in diesem Fall um Zeugenmeldungen. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an. Hinweise zur Tat werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

