LPI-NDH: Ohne Lappen

Greußen (ots) - Ein 49-Jähriger musste am 24.09.2024 gegen 18:35 Uhr an einer Ampel in der Lindenstraße mit seinem Pkw verkehrsbedingt anhalten. Der nachfolgende 20-Jährige bemerkte dies zu spät und fuhr mit seiner landwirtsschaftlichen Zugmaschine auf den Pkw auf. Schaden am Pkw: ca 6000 Euro, Schaden am Traktor: ca. 1000 Euro. Verletzt wurde niemand. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Polizeiinspektion Kyffhäuser Telefon: 0361 ...

mehr