Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Giftköder aufgefunden

Sollstedt (ots)

Die Nordhäuser Polizei warnt Tierbesitzer in Sollstedt. Am Dienstagmorgen wurden durch eine Zeugin im Bereich des Friedhofes am Bockenweg mutmaßliche Giftköder aufgefunden. Die Polizei stellte die Köder sicher und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ein. Auch wenn die Köder an der Fundstelle eingesammelt wurden, bittet die Polizei die Bevölkerung in diesem Bereich insbesondere mit Kindern und Hunden besonders aufmerksam spazieren zu gehen. Wer etwas beobachtet hat, das mit der Tat in Zusammenhang stehen könnte, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu melden.

