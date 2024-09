Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mit Hauswand kollidiert und davongefahren

Höngeda (ots)

Nach einer Unfallflucht, die sich im Unstrut-Hainich-Kreis ereignete, bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr die Landstraße in der Ortslage Höngeda, als er von der Fahrbahn abkam und mit einer Hauswand kollidierte. Ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen, entfernte sich der Unbekannte von der Unfallstelle. Die Hauswand wurde infolge der Kollision erheblich beschädigt. Der Schaden wurde am Dienstagmorgen, gegen 10 Uhr, festgestellt. Wer den Unfall bemerkt hat oder Hinweise zum Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0248927

