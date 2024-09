LPI-NDH: Frau von Transporter erfasst

Niedersachswerfen (ots) - Am Dienstag befuhr ein Mopedfahrer gegen 7.40 Uhr die Nordhäuser Straße aus Richtung Niedersachswerfen in Richtung Nordhausen, als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Das Moped rutschte in die Schutzplanke. Der 15 Jahre alte Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Pressestelle Telefon: 03631 961503 E-Mail: ...

mehr