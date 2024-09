Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher auf Firmengelände

Leinefelde (ots)

In der Siemensstraße wurde das Gelände einer Firma von Einbrechern heimgesucht. Ersten Ermittlungen zufolge verschafften sich mehrere Unbekannte gewaltsam Zutritt auf das Gelände. Dort griffen sie mehrere Container an. Sie erbeuteten unter anderem ein Schweißgerät. Die Höhe des Beuteschadens beläuft sich auf einen Wert im geringen vierstelligen Bereich. Die Tat ereignete sich am Samstag, 21. September, gegen 19 Uhr. Die Polizei ermittelt nun wegen des besonders schweren Falles des Diebstahls. Wer hat die Tat bemerkt? Wem sind zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Firmengeländes aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt unter der Tel. 03606/6510 entgegen.

Aktenzeichen: 0248719

