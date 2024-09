LPI-NDH: Kabel gestohlen

Sondershausen (ots) - Am vergangenen Wochenende hatten es Diebe auf die Kabel einer Baustelle in der Wilhelm-Külz-Straße abgesehen. Zwischen Donnerstag, 17 Uhr, und Montag, 7 Uhr, entwendeten der oder die Täter Kabel im Wert von mehreren hundert Euro. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen unter der Tel. 0361/574365100 zu melden. Aktenzeichen: 0247482 ...

mehr