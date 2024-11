Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl aus Werkstatt - Unbekannten entwenden Carboncleangerät

Herford (ots)

(jd) Dem Mitarbeiter einer Werkstatt an der Mindener Straße fiel am Samstag (9.11.) gegen 7.30 Uhr ein beschädigtes Rolltor auf dem Firmengelände auf. Bei genauem Hinsehen stellte er dann fest, dass das Tor offenbar mittels eines Werkzeugs gewaltsam geöffnet wurde. Aus dem Inneren der Halle, zu der das Rolltor führt, nahmen der oder die unbekannten Täter ein Carboncleangerät im Wert von rund 10.000 Euro an sich. Am Vorabend war das Gerät noch vor Ort, ehe der Mitarbeiter die Halle um 17.45 Uhr verschlossen hatte. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum etwas Auffälliges beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

