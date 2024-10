POL-NE: Alkoholisierter Autofahrer umfährt Polizeiabsperrung

Grevenbroich (ots) - Am Mittwoch (16.10.) ist es gegen 20 Uhr offenbar zu einer Brandstiftung in Grevenbroich gekommen. Nahe dem Feldweg "Am Ziegelkamp" standen auf einem abgeernteten Feld zwei Strohballen in Flammen. Die Feuerwehr konnte das Feuer unter Kontrolle bringen, dennoch breiteten sich die Flammen zuvor auf ein angrenzendes Maisfeld aus, wo weiterer Schaden entstand. Aufgrund des Brandmusters ist von ...

mehr