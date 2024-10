Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Scheune in Flammen: Verdacht auf Brandstiftung

Grevenbroich (ots)

Am Mittwochabend (16.10.) ist zwischen 18 Uhr und 22 Uhr in Grevenbroich-Kapellen eine Scheune auf einem Bauernhof am Lindenweg abgebrannt. Das Feuer hatte beim Eintreffen der Rettungskräfte bereits begonnen, sich auszubreiten, jedoch noch nicht auf weitere Gebäude übergegriffen. Menschen oder Hoftiere kamen bei dem Brand nicht zu schaden, jedoch entstand ein erheblicher Sachschaden. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen ist von Brandstiftung auszugehen.

Das Kriminalkommissariat 11 ermittelt deswegen und bittet mögliche Zeugen um Hinweise, die unter der Rufnummer 02131 3000 mitgeteilt werden können.

