Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Kawasaki entwendet

Kaarst (ots)

Zwischen Dienstag (15.10.), circa 22:00 Uhr, und Mittwoch (16.10.), circa 07:00 Uhr, entwendeten Unbekannte an der Franziskanerstraße in Kaarst ein Motorrad. Das Motorrad mit dem Kennzeichen "GV-XD69" der Marke Kawasaki (Modell Z650) hat einen matten Grünlack sowie eine Eindellung am Tankgehäuse.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Wer etwas beobachtet hat oder sachdienliche Informationen zu dem Verbleib des Motorrads geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell