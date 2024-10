Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbruch in Kindertagesstätte

Neuss (ots)

In der Zeit von Dienstag (15.10.), circa 16:00 Uhr, auf Mittwoch (16.10.), circa 07:00 Uhr, kam es an der Heerdter Straße in Neuss zu einem Einbruch in eine Kindertagesstätte. Die mutmaßlichen Tatverdächtigen hebelten eine Tür auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Es wurde ein Tresor mit Bargeld entwendet.

Das Kriminalkommissariat 22 hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise machen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0231 3000 bei der Polizei zu melden.

