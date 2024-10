Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unbekannte zünden offenbar Heuballen an

Grevenbroich (ots)

Am Mittwoch (16.10.) ist es gegen 20 Uhr offenbar zu einer Brandstiftung in Grevenbroich gekommen. Nahe dem Feldweg "Am Ziegelkamp" standen auf einem abgeernteten Feld zwei Strohballen in Flammen. Die Feuerwehr konnte das Feuer unter Kontrolle bringen, dennoch breiteten sich die Flammen zuvor auf ein angrenzendes Maisfeld aus, wo weiterer Schaden entstand. Aufgrund des Brandmusters ist von Brandstiftung durch bislang unbekannte Täter auszugehen.

Das Kriminalkommissariat 11 ermittelt daher und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit diesem Geschehen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 02131 3000 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell