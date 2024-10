Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Skoda beschädigt

Papenburg (ots)

Am Donnerstag in der Zeit zwischen 05:30 Uhr bis 07:40 Uhr, wurde in Papenburg in der Straße Splitting rechts, in Höhe des Friedhofes, ein weißer Skoda von einem unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Der Skoda war in einer dortigen Parkbucht abgestellt. An dem Skoda entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Der Unfallverursacher, der die Straße Splitting rechts aus Richtung Surwold kommend befahren haben musste, hatte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernt. Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen Unfallverursacher machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Papenburg, Tel.: 04961/926-0, in Verbindung zusetzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell