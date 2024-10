POL-EL: Lingen - Landwirtschaftliche Fahrzeuge kontrolliert

Nordhorn (ots) - In der Brennereistraße in Nordhorn haben bislang unbekannte Täter am Donnerstag gegen 20.19 Uhr einen Briefkasten mittels eines Knallkörpers beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 140 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Corinna Maatje ...

mehr