Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Gemeindehaus - Polizei sucht Zeugen

Vlotho (ots)

(jd) Bisher unbekannte Tatverdächtige sind im Zeitraum zwischen Donnerstag (7.11.), 23.00 Uhr und Freitag, 8.40 Uhr in ein Gemeindehaus an der Langen Straße eingedrungen. Sie brachen vier Türen zu unterschiedlichen Räumen auf, darunter zum Bistro und zu einem Büroraum. In Letzterem öffneten sie sämtliche Schränke und Schubladen und verteilten den Inhalt - offenbar auf der Suche nach Diebesgut - auf dem Boden. Ob und was genau die Unbekannten aus dem Gemeindehaus entwendeten, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Kriminalpolizei Herford bittet im Zuge der Ermittlungen mögliche Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, um Hinweise unter 05221/8880.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell