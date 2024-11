Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Zusammenstoß im Kreuzungsbereich - Zwei Personen leicht verletzt

Bünde (ots)

(jd) Gegen 7.45 Uhr ereignete sich gestern (11.11.) an der Kreuzung Hansastraße / Holser Straße ein Verkehrsunfall. Ein 59-jähriger Mann aus Gütersloh fuhr mit seinem Audi auf der Hansastraße und beabsichtigte, an der genannten Kreuzung in die Holser Straße, Fahrtrichtung Lange Wand, abzubiegen. Zeitgleich fuhr ein 47-jähriger Mann aus Preußisch Oldendorf mit seinem Audi auf der Hansastraße aus Richtung Else-Hanauer-Straße kommend und beabsichtigte, seine Fahrt geradeaus fortzusetzten. Im Kreuzungsbereich kam es dann zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Durch die starke Wucht des Aufpralls schleuderte der Audi des Preußisch Oldendorfers auf einen Grünstreifen. Beide Fahrer wurden bei dem Unfall verletzt und mittels zweier Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme bleib die Kreuzung gesperrt. Der Sachschaden liegt im sechsstelligen Bereich.

