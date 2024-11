Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Wohnungseinbruchsdiebstahl - Safe aus Mehrfamilienhaus entwendet

Herford (ots)

(fos/um) Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht zum Samstag (09.11.) in eine Wohnung in der Mindener Straße ein. Die Bewohner des Mehrfamilienhauses bemerkten den Einbruch am Samstag Mittag und verständigten die Polizei. Die Diebe öffneten Schränke und durchsuchten die Schubladen sowie die Räume der Wohnung. Aus einem Raum entwendeten die Täter einen Tischsafe. In dem Sicherheitskasten befanden sich diverse Dokumente und Bargeld. Die Kriminalwache übernahm die Spurensicherung an einem aufgehebelten Fenster. Die Ermittlungen zur Tat dauern an. Hinweise zur Tat werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

