POL-HF: Verkehrsunfall mit Personenschaden - 13-Jähriger verunfallt mit E-Scooter

Löhne (ots)

(fos/um) Vorgestern (10.11.), um 17:15 Uhr, ereignete sich an der Bünder Straße in Löhne ein folgenschwerer Verkehrsunfall mit einem E-Scooter-Fahrer. Zu diesem Zeitpunkt fuhr ein 28-jähriger PKW-Fahrer, welcher an der Lichtzeichenanlage der Herforder Straße und bog nach links in die Bünder Straße ab. Zur gleichen Zeit befuhr ein 13-Jähriger mit einem E-Scooter verbotswidrig den Geh- und Radweg an der Herforder Straße. Im Bereich der Lichtzeichenanlage kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Junge auf dem E-Scooter verletze sich leicht. Zur Unfallzeit herrschte Regen und es war dunkel. Ein Rettungswagen erschien vor Ort und versorgte die Verletzungen des Zweiradfahrers. In diesem Zusammenhang weist die Polizei daraufhin, dass E-Scooter erst mit einem Alter von 14-Jahren gefahren werden dürfen. Zudem muss dann beim Fahren der richtige vorgeschriebene Radweg genutzt werden. Darüber hinaus muss ein Zweirad bei Dunkelheit Licht am Fahrzeug haben. Des weiteren werden Reflektoren an der Kleidung empfohlen. Am E-Scooter sind Reflektoren an der Seite vorgeschrieben.

