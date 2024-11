POL-PPWP: Freiwillig Alkoholisierung überprüft

Kaiserslautern (ots) - Mehrere Anwohner meldeten in der Nacht zu Montag einen Randalierer in der Richard-Wagner-Straße. Der Mann schrie dort herum und hatte gegen ein geparktes Fahrzeug geschlagen. Vor Ort trafen die Polizisten einen 46-Jährigen an, der sich offensichtlich in einer psychischen Ausnahmesituation befand. Der Mann verletzte sich selbst, indem er sich schlug und mit dem Kopf voraus gegen eine Sitzbank ...

mehr