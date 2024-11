Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Randalierer in der Richard-Wagner-Straße

Kaiserslautern (ots)

Mehrere Anwohner meldeten in der Nacht zu Montag einen Randalierer in der Richard-Wagner-Straße. Der Mann schrie dort herum und hatte gegen ein geparktes Fahrzeug geschlagen. Vor Ort trafen die Polizisten einen 46-Jährigen an, der sich offensichtlich in einer psychischen Ausnahmesituation befand. Der Mann verletzte sich selbst, indem er sich schlug und mit dem Kopf voraus gegen eine Sitzbank sprang. Dabei zog er sich eine Platzwunde zu. An einem Transporter hatte der Mann einen Außenspiegel abgeschlagen. Zusätzlich war er gegenüber den Beamten sehr aggressiv und ließ sich nicht beruhigen. Der 46-Jährige sollte aufgrund von Fremd- und Eigengefährdung in Gewahrsam genommen werden, wogegen er sich vehement wehrte. Nach mehrmaliger Androhung wurde schließlich das Distanzelektroimpulsgerät (DEIG) eingesetzt und der 46-Jährige gefesselt. Der Mann wurde anschließend durch den Rettungsdienst versorgt und in eine Fachklinik gebracht. |elz

