Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Alkoholisiert Unfall gebaut

Kaiserslautern (ots)

Ein 22-jähriger Autofahrer hat am Sonntagvormittag auf der B270 einen Unfall verursacht. Der Mann war gegen 10 Uhr mit seinem Fiat Punto von Kaiserslautern in Richtung Schopp unterwegs, als er in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Pkw drehte sich und rutschte über den linken Fahrstreifen in die Schutzplanke. Der 22-Jährige blieb unverletzt. Sein Wagen war allerdings nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Ein Atemalkoholtest ergab 1,16 Promille. Der 22-Jährige musste daraufhin die Polizisten zur Dienststelle begleiten. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Auf ihn kommt jetzt ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung zu. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell