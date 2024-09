POL-OE: Mopedfahrer nach Unfall leicht verletzt

Lennestadt (ots) - Gleich an zwei Örtlichkeiten kam es am gestrigen Montag (16.09.2024) in Altenhundem zu einem missbräuchlichen Gebrauch von Pyrotechnik. Zunächst explodierte um 17:35 Uhr Pyrotechnik im Verkaufsraum eines Autohauses in der Straße "Bahnbetriebswerk". Durch die Explosion wurde auch die Lackierung von zwei ausgestellten Neuwagen beschädigt. Im zweiten Fall geschah das Gleiche gegen 22:30 Uhr in der ...

