Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Pyrotechnik in Ladenlokale gefeuert

Lennestadt (ots)

Gleich an zwei Örtlichkeiten kam es am gestrigen Montag (16.09.2024) in Altenhundem zu einem missbräuchlichen Gebrauch von Pyrotechnik. Zunächst explodierte um 17:35 Uhr Pyrotechnik im Verkaufsraum eines Autohauses in der Straße "Bahnbetriebswerk". Durch die Explosion wurde auch die Lackierung von zwei ausgestellten Neuwagen beschädigt. Im zweiten Fall geschah das Gleiche gegen 22:30 Uhr in der Hundemstraße. Hier setzte Pyrotechnik in einem Dönerladen um. Zeugen hatten in beiden Fällen einen schwarzen Kleinwagen beobachtet, aus dem heraus die Pyrotechnik vermutlich abgefeuert wurde. Es entstand kein Personenschaden. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

