Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Aktive Betrüger und Diebe

Wittingen und Meine (ots)

In Wittingen und Meine waren in dieser Woche Betrüger und Diebe aktiv. In Wittingen klingelten am gestrigen Dienstag bei mehr als 20 Familien die Telefone. Zu Beginn des Gesprächs stellte sich ein Mann als "POK Brockmann" vor; er sei Mitarbeiter der Polizei Wittingen. Anschließend versuchte der Betrüger es bei den Familien mit folgender, bereits bekannter Masche: Es sei in letzter Zeit zu Einbrüchen in anliegenden Dörfern gekommen. Aus einer sichergestellten Liste sei hervorgegangen, dass auch in das Haus der Angerufenen eingebrochen werden solle. Anschließend wurde nach Wertsachen gefragt. Nach jetzigem Stand fiel niemand auf den Betrugsversuch herein, es kam zu keinem Schadensfall.

Erfolgreich hingegen waren Diebe in Meine. Während eine 60-Jährige am Montag ihren Kofferraum belud, entwendeten bislang unbekannte Täter ihre Handtasche. Diese hatte die Frau hinter den Fahrersitz gelegt. Die Tat ereignete sich gegen 12:00 Uhr auf dem Parkplatz des Raiffeisenmarkts. Einen Tag später, am gestrigen Dienstag gegen 16:50 Uhr, war eine 84-Jährige gerade dabei, ihre Einkäufe ins Auto zu laden, als sie von zwei Männern in einer ihr fremden Sprache angesprochen wurde. Durch diese Ablenkung gelang es einem der beiden, unbemerkt das Portemonnaie aus der geöffneten Handtasche zu entwenden. Der Diebstahl wurde erst zu Hause bemerkt, Tatort war der Parkplatz des Rewe-Marktes. Die beiden Männer wurden als ca. 165 cm groß beschrieben, einer sei etwa 30 Jahre alt gewesen, der zweite älter. Zeugen zu beiden Diebstählen melden sich bitte unter 05304 91130 bei der Polizei Meine.

