POL-OG: Ettenheim, Altdorf - Beteiligte nach Vorfall im Straßenverkehr gesucht

Rastatt (ots) - Der 43-Jährige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Baden-Baden am Montagnachmittag dem zuständigen Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl wegen Verdachts des Totschlags. Der 43 Jahre alte Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen zum Tatablauf dauern an. /ag 1. Nachtragsmeldung vom 29.09.2024, 13:38 Uhr POL-OG: Rastatt - Streit endet tödlich - ...

