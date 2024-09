Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Streit endet tödlich - 2. Nachtragsmeldung

Rastatt (ots)

Der 43-Jährige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Baden-Baden am Montagnachmittag dem zuständigen Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl wegen Verdachts des Totschlags. Der 43 Jahre alte Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen zum Tatablauf dauern an. /ag

1. Nachtragsmeldung vom 29.09.2024, 13:38 Uhr POL-OG: Rastatt - Streit endet tödlich - Nachtragsmeldung Rastatt Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass der 43-jährige Tatverdächtige und das 55 Jahre alte Opfer gemeinsam eine Wohnung bewohnten. Sie sollen am Samstagabend zusammen größere Mengen Alkohol getrunken haben. Bereits am Samstagabend habe es einen verbalen Streit zwischen den beiden gegeben. Es sei dann gegen 1 Uhr zu einer handfesten Auseinandersetzung gekommen, in deren Folge der 55 Jährige, aufgrund der erlittenen schweren Verletzungen, verstarb. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an. /ag

Ursprungsmeldung vom 29.09.2024, 10:02 Uhr POL-OG: Rastatt - Streit endet tödlich Rastatt In der Nacht von Samstag auf Sonntag soll es gegen 1 Uhr in der Schiffstraße in einer Wohnung zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen sein. Hierbei habe ein 43 Jahre alter Mann auch zu einem Messer gegriffen. Sein bislang nicht eindeutig identifizierter Kontrahent wurde bei der Auseinandersetzung mutmaßlich so schwer verletzt, dass er noch vor dem Eintreffen der von Zeugen verständigten Rettungskräfte verstarb. Der Tatverdächtige stellte sich am Tatort den hinzugezogenen Polizeistreifen. Die Beamten der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen übernommen. /ag

