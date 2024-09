Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Im Schaufenster gelandet

Lahr (ots)

Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei waren am Montag in Lahr von Nöten, nachdem ein Auto in einem Schaufenster landete. Gegen 12 Uhr verwechselte die Autofahrerin offenbar Gas- und Bremspedal und steuerte ihren Opel ungewollt in die Auslage eines Geschäftes am Marktplatz. Während die Feuerwehr zur technischen Hilfe im Einsatz war, brachte der Rettungsdienst die offenbar unverletzte Fahrerin vorsorglich in eine Klinik. Während am Opel geringer Sachschaden entstand, summierte sich der Schaden am Schaufenster auf mehrere Tausend Euro. Weitere Personen wurden nicht verletzt.

