Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Benefizkonzert 2025 - jetzt schon Karten sichern

Gifhorn (ots)

Am 27. Februar 2025 ist es wieder so weit: Das renommierte Polizeiorchester Niedersachsen spielt nach 2023 und 2024 zum dritten Mal ein Konzert in Gifhorn und sorgt für musikalischen Hochgenuss in der Stadthalle. Nach dem großen Erfolg der letzten beiden Auftritte erwartet die Besucherinnen und Besucher erneut ein abwechslungsreiches Programm, das von der Vielseitigkeit des Orchesters und seiner hochkarätigen Musikerinnen und Musiker zeugt.

Unter dem Titel "Metropolen" präsentiert das Polizeiorchester Niedersachsen 2025 ein außergewöhnliches Saalkonzertprogramm. Unter der Leitung des neuen Chefdirigenten Martin Spahr nimmt das Orchester das Publikum mit auf eine faszinierende musikalische Reise durch große Städte der Welt. Martin Spahr, bekannt für seine innovative Programmgestaltung, schafft mit diesem Programm eine Verbindung aus musikalischer Tradition und moderner Klangvielfalt. Das Konzert bietet einen aufregenden Mix aus klassischen Kompositionen und modernen Arrangements aus Pop und Rock, der das Publikum in die Atmosphäre der unterschiedlichsten Städte eintauchen lässt. Zusätzlich wird das Programm durch herausragende Solisten bereichert.

Auch beim Konzert im Jahr 2025 dürfen sich die Gäste auf Gesang freuen, die Braunschweiger Sängerin Shereen Adam verstärkt die Musikerinnen und Musiker mit ihrer Stimmgewalt. Das Konzert findet als Benefizveranstaltung statt, die Einnahmen kommen einem wohltätigen Zweck zugute. Unterstützen Sie mit Ihrem Konzertbesuch nicht nur die musikalische Kultur, sondern auch eine gute Sache.

Sichern Sie sich rechtzeitig Ihre Plätze und genießen Sie einen außergewöhnlichen Konzertabend voller Emotionen und musikalischer Highlights. Die Karten können über die Konzertkasse der Stadthalle Gifhorn gekauft werden, eine Karte kostet 18 Euro, eine Sitzplatzwahl ist möglich.

Die Programmübersicht finden Sie hier: https://stadthalle-gifhorn.reservix.de/events

