POL-GF: Ermittlungen aufgenommen - Zeugen gesucht

Wesendorf (ots) - Es waren nur wenige Momente der Unachtsamkeit, doch sie reichten einem Dieb. Zur Tat kam es am Mittwochmittag in einem Supermarkt in Wesendorf. Eine 74-Jährige hatte ihre Geldbörse vermeintlich im Rucksack gesichert, dessen Reißverschluss geschlossen und den Rucksack in den Einkaufswagen gelegt. Dort hatte sie ihn immer im Blick, bis sie etwas aus einem Regal nahm. An der Kasse musste sie feststellen, ...

