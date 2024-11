Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Heckscheibe eingeschlagen

Kaiserslautern (ots)

Einen Firmenwagen haben unbekannte Täter in der Nacht von Sonntag auf Montag in der Glockenstraße beschädigt. Am Montagmorgen stellte der Fahrzeugnutzer fest, dass an dem BMW die Heckscheibe eingeschlagen wurde. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Die Tatzeit liegt zwischen Sonntagnachmittag, 17 Uhr, und Montag, 8.30 Uhr. Der Wagen stand in diesem Zeitraum in Höhe des Hauses Nummer 59.

Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht. Zeugen, die etwas beobachtet haben, oder denen verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden. |cri

