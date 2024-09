Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240924 - 0943 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Versuchter Einbruchdiebstahl endet in Handschellen

Frankfurt (ots)

(yi) Polizeibeamte nahmen am gestrigen Montagmorgen (23. September 2024) zwei Tatverdächtige fest, welche zuvor in ein Haus eingestiegen waren.

Gegen 08:40 Uhr verschafften sich die beiden Einbrecher im Alter von 38 und 52 Jahren mithilfe eines Türfallenöffners Zugang zu einem Mehrfamilienhaus in der Kaiserstraße. Während einer der beiden das Haus betrat, stand sein Komplize Schmiere. Einige Minuten später kehrte der Einbrecher zurück. Gemeinsam verließen die Tatverdächtigen die Örtlichkeit in Richtung Kaiserstraße. Polizeibeamte, welche das Geschehen über die Videoschutzanlagen beobachteten, leiteten umgehend eine Fahndung ein. Im Rahmen dieser nahm eine Streife die beiden Einbrecher in der Weserstraße fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden Tatverdächtigen vor Ort entlassen.

