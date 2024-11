POL-PPWP: Der Bindestrich macht den Unterschied

Kaiserslautern (ots) - Unter Alkoholeinfluss hat ein Autofahrer am Montagabend in der Turnerstraße einen Unfall gebaut. Der Sachschaden blieb zwar gering - aber für den Verursacher hatte der Vorfall weitreichende Folgen. Der 26-Jährige war gegen 19.40 Uhr mit seinem Toyota Corolla in Fahrtrichtung Forellenstraße unterwegs, als er feststellte, dass er sich in einer Sackgasse befand. In Höhe des Hauses Nummer 40 wollte ...

