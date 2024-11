Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Gauner machen sich an Treibstofflager zu schaffen

Niederkirchen (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Eine Baustelle an der Karlshöhe war am Dienstagabend das Ziel von Dieben. Die Täter verschafften sich gegen 19:40 Uhr Zugang zu dem Gelände. Anscheinend wollten sich die Gauner am Inhalt der Treibstofflager bereichern. An beiden Dieseltanks konnten entsprechende Beschädigungen festgestellt werden. Derzeit gehen die Mitarbeiter der Baufirma davon aus, dass die Langfinger nicht erfolgreich waren und keine Beute machen konnten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen: Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe der Baustelle aufgefallen? Hinweise werden unter der Telefonnummer 0631 369-2150 entgegengenommen. |kfa

