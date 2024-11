Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Zeugin beobachtet Aufbruch von Zigarettenautomaten - Tatverdächtiger festgenommen

Herbertingen (Landkreis Sigmaringen) (ots)

Eine Zeugin hat am Freitag in den frühen Morgenstunden in der Moosheimer Straße zwei Männer beim Aufbruch eines Zigarettenautomaten beobachtet. Einen der Tatverdächtigen nahmen Einsatzkräfte bereits kurze Zeit später fest, der Zweite wurde am Freitagvormittag im Rahmen der weiteren Ermittlungen identifiziert. Kurz nach 4.30 Uhr machte sich das Duo an dem Zigarettenautomaten im Bereich einer Gaststätte zu schaffen. Die Täter bohrten auf der Rückseite ein Blech auf und setzten ein Hebelwerkzeug am Automaten an. Noch auf der folgenden Flucht konnte ein 20-Jähriger von Einsatzkräften des Polizeireviers Bad Saulgau im Rahmen einer Fahndung festgenommen werden. Bei den weiteren Überprüfungen im Umfeld des Tatverdächtigen stießen die Ermittler im Laufe des angebrochenen Tages schließlich auch auf seinen 37 Jahre alten Komplizen und stellten bei Wohnungsdurchsuchungen Beweismittel sicher. Beide werden nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls angezeigt. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf mehrere hundert bis tausend Euro belaufen. Beute machten die Täter, wenn überhaupt, nur in geringem Umfang. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell