BPOLI KLT: Verhaftung im Zug

Oelsnitz/Vogtl. (ots) - Einen 37-jährigen georgischen Staatsangehörigen verhafteten Bundespolizisten am vergangenen Samstagabend. Er war Insasse eines auf der A 72 in Richtung Chemnitz fahrenden Fernreisebusses auf der Linie München - Riga, den die Beamten an der Raststätte Vogtland-Süd kontrollierten. Gegen den Mann lag ein Haftbefehl wegen einer nicht bezahlten Geldstrafe in Höhe von 2.400 Euro vor. Das ...

mehr