BPOLI KLT: Bundespolizei verhaftet Fernbusreisenden

Reichenbach im Vogtland (ots) - Einen 59-jährigen polnischen Staatsbürger verhafteten Bundespolizisten am gestrigen Mittwoch. Zur Person lag ein Europäischer Haftbefehl zur Auslieferung nach Polen vor. Dort wird gegen den Mann unter anderem wegen Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung, Betrugsdelikten sowie organisierten Diebstahl ermittelt. Er war Insasse eines auf der A 72 in Richtung Chemnitz fahrenden ...

mehr