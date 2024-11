PP Ravensburg: Pressemitteilungen vom 30.11.2024 aus dem Landkreis Sigmaringen

Polizeipräsidium Ravensburg

Pressemitteilungen vom 30.11.2024 aus dem Landkreis Sigmaringen

Sigmaringen

Frau und Kind auf Überweg gefährdet - Polizei sucht Zeugen

Am Freitag gegen 15.00 Uhr kam es zu einer Gefährdung auf einem Fußgängerüberweg in der Bahnhofstraße. Der 19-jährige Lenker eines VW Golf fuhr von der Fürst-Wilhelm-Straße in die Bahnhofstraße ein. Mit zu hoher Geschwindigkeit fuhr er auf den dortigen Fußgängerüberweg zu, auf dem sich zu dieser Zeit eine 46-jährige Mutter mit ihrem Kind befanden. Mutter und Kind konnten gerade noch zurückspringen, als der Pkw ohne anzuhalten über den Überweg fuhr. Andere Personen waren zu diesem Zeitpunkt ebenfalls noch auf oder in der Nähe des Überwegs. Der Führerschein des Pkw-Lenkers wurde auf Anordnung der zuständigen Staatsanwaltschaft einbehalten; gegen ihn wird wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. Zeugen bzw. Personen, die ebenfalls gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sigmaringen (Tel. 07571/1040) in Verbindung zu setzen.

Hettingen

Fahrzeug fährt gegen Tennisheim und entfernt sich unerlaubt.

In der Zeit von Donnerstag, 17.00 Uhr und Freitag 15.30 Uhr wurde das Tennisheim Inneringen in der Straße "Wörden 1, beschädigt. Nach ersten polizeilichen Ermittlungen wendete dort ein größeres Fahrzeug, vmtl. ein Lkw, und fuhr gegen das Tennisheim, wobei ein Schaden von geschätzten 10.000 Euro entstand. Zeugen, die im genannten Zeitraum dort ein größeres Fahrzeug gesehen haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sigmaringen (Tel. 07571/1040) zu melden.

Hohentengen

Waldhütte brennt ab

In Hohentengen-Ölkofen stand am frühen Samstagmorgen eine Waldhütte in Vollbrand. Der Brand konnte zwar von den Feuerwehren Hohentengen und Mengen, die mit 44 Einsatzkräften vor Ort waren, gelöscht werden, an der Hütte entstand aber dennoch ein Schaden in Höhe von ca. 20.000 Euro. Nach ersten Ermittlungen war in der Hütte zuvor eine Feier im Gange. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

