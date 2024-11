Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemitteilungen vom 30.11.2024 aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Überlingen

Bei Wendeversuch Verkehrszeichen beschädigt.

Beim Versuch zu wenden, beschädigte die 47-jährige Lenkerin eines Dacia beim Rückwärtsfahren ein Verkehrszeichen. Das Ganze trug sich am Freitagnachmittag im Bereich Turmgartenweg/Zahnstraße in Überlingen zu. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei der Fahrerin Alkoholeinwirkung fest. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein einbehalten. Ermittlungen wegen Trunkenheit im Verkehr schließen sich an.

Überlingen

Mercedes fährt in den Gegenverkehr Aus bislang unbekannter Ursache geriet der 21-jährige Fahrer eines Mercedes am Freitagnachmittag auf der B 31 in den Gegenverkehr. Zunächst kollidierte der Mercedes mit zwei Fahrbahnbegrenzungsbaken und dann mit einem entgegenkommenden Krankentransportwagen und einem Renault. Bei dem Unfall wurden 2 Personen leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in eine Klinik verbracht. Es entstand ein Schaden von rund 24.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell