Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemitteilung zu Verkehrsunfall am 01.12.2024 in Friedrichshafen

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Auto liegt nach Überschlag auf den Bahngleisen

Die 80-jährige Lenkerin eines Pkw Toyota befuhr am frühen Sonntagmorgen die Paulinenstraße in Friedrichshafen. An einem dortigen Bahnübergang verlor sie aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam nach links und kollidierte mit einer mittigen Fahrbahnbegrenzung. Dadurch abgewiesen, überschlug sich das Fahrzeug und kam auf dem Dach auf den Gleisen zum Liegen. Die Unfallverursacherin wurde leicht verletzt und in eine Klinik verbracht. Die Bahnstrecke sowie die Straße im Bereich der Unfallstelle mussten für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt werden. Die Feuerwehr Friedrichshafen war mit 20 Einsatzkräften an der Unfallstelle. An dem Pkw entstand ein Schaden von ca. 8000 Euro; an der Bebauung des Bahnübergangs wird der Schaden auf 10.000 Euro geschätzt. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell