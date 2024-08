LPI-SLF: Zeugen nach Dieseldiebstahl gesucht

Sonneberg (ots) - Am Montagmorgen, gegen 06.55 Uhr, überquerte der 15-Jährige mit seinem Fahrrad in Sonneberg die Köppelsdorfer Straße an der dortigen Ampel offenbar bei Rot. Dabei stieß er mit dem vorfahrtberechtigten 62-jährigen Fahrer eines PKW zusammen. Der Jugendliche zog sich Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr