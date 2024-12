Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemitteilung zu Verkehrsunfall am 01.12.2024 in Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Fahrzeug landet in Gleisbett

Zu einem nicht ganz alltäglichen Verkehrsunfall ist es am Sonntagabend gegen 18.45 Uhr in Ravensburg gekommen. Ersten Ermittlungen zufolge wollte eine 59-jährige Volvo-Lenkerin auf einem Parkplatz nahe des Bahnhofs Ravensburg vorwärts einparken. Hierbei verwechselte sie bei dem Automatikfahrzeug vermutlich Gas und Bremse, durchbrach mehrere Bauzäune und kam letztlich etwa 20 Meter weiter, halb im Gleisbett, halb auf dem Bahnsteig zum Stehen. Die Fahrerin kam mit dem Schrecken davon. An den Bauzäunen, sowie dem Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Der Bahnverkehr war auf dem betroffenen und dem benachbarten Gleis für die Zeit der Unfallaufnahme und Bergungsmaßnahmen für etwa 2 Stunden gesperrt.

