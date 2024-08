Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rietheim-Weilheim, Lkr. Tuttlingen) Unfall auf der "Untere(n) Hauptstraße" - eine Person verletzt (13.08.2024)

Rietheim-Weilheim (ots)

Eine Person ist bei einem Unfall auf der "Untere(n) Hauptstraße" am Dienstagnachmittag verletzt worden. Eine 58-Jährige fuhr mit einem Audi A3 von Tuttlingen kommend in Richtung Rietheim. Dabei geriet sie mit ihrem Wagen auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem Nissan Pulsar eines 44-Jährigen zusammen, der durch die Kollision leichte Verletzungen erlitt. An den beiden nicht mehr fahrbereiten Autos entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt rund 18.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell