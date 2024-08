Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Unbekannter bricht in Bürocontainer beim Festival Ferienzauber ein - Polizei sucht Zeugen (11.08.2024)

Rottweil (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag ist ein Unbekannter in einen Bürocontainer auf dem Gelände des Festivals "Ferienzaubers am Wasserturm" in der Heerstraße eingebrochen. Der unbekannte Täter verschaffte sich gewaltsam Zutritt zu dem hauptsächlich als Kassenhäuschen genutzten Container, aus dem er mehrere tausend Euro Bargeld entwendete.

Das Polizeirevier Rottweil bittet Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges im Bereich des Bürocontainers beobachtet haben, oder die Hinweise auf die Identität des unbekannten Täters geben können, sich unter der Telefonnummer 0741 477-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell