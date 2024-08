Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bräunlingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) - Rennradfahrer nach Unfall mit Auto schwer verletzt

Bräunlingen / Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Am Dienstagabend hat sich in Bräunlingen ein Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Rennradfahrer ereignet. Ein 52-jähriger VW-Fahrer war gegen 19:30 Uhr auf der Hüfinger Straße unterwegs und wollte in die Bruggener Straße in Richtung Bräunlingen abbiegen. Hierbei übersah er den entgegenkommenden, vorfahrtsberechtigten 51-jährigen Rennradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß. Der Rennradfahrer zog sich hierbei schwere Verletzungen zu und kam in ein Klinikum.

Es entstand ein Gesamtschaden von rund 5.000 Euro.

