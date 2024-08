POL-PDKL: Widerstand und Festnahme

Meisenheim (Kreis Bad Kreuznach) (ots) - Kratzer und Dellen musste ein 67-jähriger Mann aus dem Landkreis an der Fahrertür seines schwarzen BMWs feststellen. Abgestellt hatte er sein Fahrzeug zuvor am Mittwoch in der Zeit von 13:30 bis 15:00 Uhr in der Straße "Im Briel" in Meisenheim. Wie es zu dem Schaden gekommen war, ist bislang unklar. Vermutlich fuhr ein anderes unbekanntes Auto versehentlich an die Limousine des ...

