POL-HS: E-Scooter aus Garage gestohlen

Gangelt/-Mindergangelt (ots) - Am 4. Juli beabsichtigte eine 60 Jahre alte Frau, in einem neben dem Freibad gelegenen Imbiss zu essen. Ihr Fahrrad stellte sie in Sichtweite ab. Gegen 16.30 Uhr bemerkte sie einen bislang unbekannten jungen Mann, der sich mit einem schwarzen Mountainbike ihrem Fahrrad näherte und schließlich den am Lenker befestigten Fahrradcomputer stahl. Er flüchtete in Richtung Niederlande und war ...

mehr