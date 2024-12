Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Scheunen aufgebrochen

Wie erst jetzt bei der Polizei angezeigt wurde, ist ein Unbekannter im Eichenmühleweg in mehrere Scheunen eines Grundstücks eingebrochen. Zumindest in einer der Scheunen verschaffte er sich Zutritt und brach dort einen abgestellten Wohnwagen auf. Ob etwas gestohlen wurde, ist aktuell nicht bekannt. Der Tatzeitraum dürfte zwischen 21.11. und 30.11. liegen. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Markdorf

Heckenbrand - Zeugen gesucht

Nach dem Brand einer Hecke am Samstagabend gegen 18.30 Uhr im Gartenweg ermittelt der Polizeiposten Markdorf wegen des Verdachts einer Straftat und bittet um Hinweise. Ein Zeuge will vor dem Brand einen Knall wahrgenommen haben, der wie ein Feuerwerkskörper geklungen haben soll. Kurz darauf stand die Hecke auf einer Länge von rund 30 Metern in Flammen. Die alarmierte Feuerwehr konnte das Feuer rasch löschen und das Übergreifen auf die danebenstehende Obsthalle verhindern. Eine weitere Zeugin beobachtete vor dem Brand zwei dunkelgekleidete Jugendliche im Bereich der Obsthalle, die mit Feuerwerk hantierten. Der an der Hecke entstandene Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. Hinweise zu den bislang unbekannten Jugendlichen nehmen die Beamten unter Tel. 07544/9620-0 entgegen.

Deggenhausertal

Auto beschädigt

Ein Unbekannter hat am Samstag zwischen 17 Uhr und 20.45 Uhr einen Skoda beschädigt, der auf einem Parkplatz im Moorhofweg in Wittenhofen abgestellt war. Als der Eigentümer vom Weihnachtsmarkt zurückkam musste dieser eine Eindellung auf der Heckklappe feststellen. Die Polizei ermittelt in dieser Sache und nimmt Hinweise zum Verursacher unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

Salem

In Mehrfamilienhaus eingebrochen

Zu einem älteren Mehrfamilienhaus in Mittelstenweiler hat sich am Sonntag zwischen 10 Uhr und 16.45 Uhr ein Einbrecher Zutritt verschafft. Der Unbekannte brach die Hauseingangstüre sowie eine Wohnungstüre in der Straße "Steige" auf und wurde dabei offenbar gestört. Er ließ von weiterem Vorhaben ab und suchte das Weite. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Salem unter Tel. 07553/82690 entgegen.

Überlingen

Unter Drogen unterwegs

Mit Konsequenzen muss ein 28-jähriger Autofahrer rechnen, den Polizisten am Sonntagabend in der Lippertsreuter Straße kontrolliert haben. Bei der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit ergab sich der Verdacht einer Drogenbeeinflussung. Weil der Schnelltest positiv auf Kokain reagierte, musste der 28-Jährige in einer Klinik zwei Blutproben abgeben. Er durfte seine Fahrt nicht fortsetzen.

