Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Pfullendorf

Fußgängerin von Pkw erfasst - Polizei sucht nach Unfallbeteiligtem

Den Fahrer eines schwarzen Pkw sucht der Polizeiposten Pfullendorf nach einem Verkehrsunfall am Montagabend in der Heiligenberger Straße, bei dem eine Fußgängerin verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen übersah der Autofahrer gegen 19.30 Uhr beim Abbiegen von der Heiligenberger Straße in die Straße "Mühlensteigle" eine 76 Jahre alte Passantin und erfasste diese mit seinem Pkw. Nach der Kollision soll der Unfallbeteiligte noch vor dem Austausch von Personalien einfach davongefahren sein. Der Polizeiposten Pfullendorf bittet Personen, die den Unfall beobachtet haben, oder Hinweise auf den Fahrer oder möglicherweise auch die Fahrerin des schwarzen Pkw geben können, sich unter Tel. 07552/2016-0 zu melden.

Pfullendorf

Auto landet in Garten

Wohl aufgrund körperlicher Gebrechen ist am Montagabend gegen 18 Uhr ein 93-Jähriger mit seinem Opel in der Straße "Am Berghof" in einem privaten Vorgarten gelandet. Verletzt wurde niemand. Den Führerschein des Seniors beschlagnahmten Einsatzkräfte des Polizeipostens Pfullendorf und leiteten gegen den Fahrer ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ein.

Bad Saulgau

Mit Roller geflüchtet - Jugendliche müssen mit Anzeige rechnen

Mit ihren Motorrollern sind am Montagnachmittag im Bereich der Platzstraße zwei Jugendliche vor einer Streife des Polizeireviers Bad Saulgau geflüchtet. Die Flüchtenden machten sich dabei mit ihren Gefährten unter anderem auch Fußwege zu Nutze. Die Freude über die scheinbar gelungene Flucht war jedoch von kurzer Dauer: Wenig später wurde das Duo zu Fuß von Einsatzkräften kontrolliert. Dabei mussten die beiden Teenager einräumen, dass ihre Roller nicht zugelassen und die Drosselungen der Kraftfahrzeuge manipuliert waren und keiner der Beiden eine Fahrerlaubnis besitzt. Die Jugendlichen wurden an ihre Eltern übergeben und müssen nun mit Anzeigen rechnen.

Mengen

Informations-Stehle beschädigt

Eine Informations-Stehle der Stadt haben Unbekannte in den vergangenen Tagen in der Haupstraße beschädigt. Dabei wurde neben dem Sicherheitsglas auch der dahinter befindliche Bildschirm in Mitleidenschaft gezogen, sodass Sachschaden von mehreren hundert Euro entstand. Der örtliche Polizeiposten hat die Ermittlungen zu der offenkundig mutwilligen Sachbeschädigung aufgenommen und nimmt Hinweise zur Tat und den Unbekannten unter Tel. 07572/5071 entgegen.

Bad Saulgau

Mit quietschenden Reifen gegen parkenden Pkw geprallt

Mit quietschenden Reifen ist am Montagmorgen kurz nach 9 Uhr ein 20-jähriger Autofahrer in der Bahnhofstraße gegen einen geparkten Mercedes geprallt und hat dabei Sachschaden von rund 10.000 Euro angerichtet. Beim Abbiegen von der Karlstraße in die Bahnhofstraße verlor der 20-Jährige wohl aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Fiat und geriet ins Schleudern. Beim Aufprall auf einen geparkten Mercedes entstand wirtschaftlicher Totalschaden an seinem Wagen. Der Unfallverursacher und sein Beifahrer kamen derweil zum Glück ohne Verletzungen davon. Neben dem Schaden wird der 20-Jährige nach dem Unfall auch ein Bußgeld begleichen müssen.

