Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Einbruch in Imbiss

Einen nur geringen Bargeldbetrag hat ein bislang unbekannter Täter am vergangenen Wochenende aus einem Imbiss in der Weißenauer Straße entwendet. Der Dieb brach zwei Schlösser gewaltsam auf und gelangte so in den Imbiss. Dort nahm er eine Kasse mit, in der sich kaum Bargeld befand. Der Sachschaden dürfte deutlich höher als das Diebesgut ausfallen. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt wegen des Einbruchs und bittet unter Tel. 0751/803-3333 um sachdienliche Hinweise zur Tat oder dem Täter.

Weingarten

Spiegelstreifer im Begegnungsverkehr - Polizei bittet um Hinweise

Auf der L 317 zwischen der Abzweigung Köpfingen und Unterankenreute haben sich am Montagabend gegen 19 Uhr die Spiegel zweier Fahrzeuge im Begegnungsverkehr gestreift. Der Fahrer eines Audi Q4, an dessen Außenspiegel ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro entstand, verständigte im Nachgang die Polizei. Der weitere Unfallbeteiligte, zu dessen Fahrzeug keine Erkenntnisse vorliegen, setzte seine Fahrt nach der Kollision in Richtung Weingarten fort. Das Polizeirevier Weingarten bittet Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise auf den Wagen des weiteren Unfallbeteiligten geben können, sich unter Tel. 0751/803-6666 zu melden.

Weingarten

Einbruch in Baucontainer

Am vergangenen Wochenende haben bislang unbekannte Täter einen Baucontainer beim Sportplatz auf dem Hochschulgelände in der Doggenriedstraße aufgebrochen. Sie entwendeten im weiteren Verlauf daraus einen Laser im Wert von mehreren tausend Euro sowie Bargeld. Das Polizeirevier Weingarten ermittelt wegen des Einbruchs und bittet unter Tel. 0751/803-6666 um Hinweise zur Tat, den Tätern sowie zum Verbleib des Lasers des Herstellers Spectra Precision.

Bad Waldsee

Unfall im Begegnungsverkehr

Ermittlungen wegen Fahrerflucht haben Beamte des Polizeipostens Bad Waldsee nach einem Verkehrsunfall am Montag gegen 7 Uhr auf der L 285 Höhe Spätenhof eingeleitet. Angaben eines 52 Jahre alten Ford Transit-Fahrers zufolge soll ihm der Fahrer eines weißen Wohnmobils auf seiner Fahrspur entgegengekommen sein. Dabei streiften sich die Spiegel der beiden Fahrzeuge, wodurch am Ford Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro entstand. Der Pkw eines Nachfolgenden wurde von Splittern des Spiegelgehäuses getroffen und ebenfalls leicht beschädigt. Der Fahrer des Wohnmobils hielt offenbar nach dem Unfall kurz an, setzte dann seine Fahrt jedoch in Richtung Aulendorf fort, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Zeugen des Unfalls sowie Personen, die Hinweise zum Lenker des Wohnmobils geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07524/4043-0 bei den Ermittlern zu melden.

Altshausen

Alkoholisierter Fahrer prallt rückwärts gegen Pkw

Rund 2,3 Promille hat ein Alkoholtest bei einem 29-Jährigen ergeben, der am Montag kurz nach 21.30 Uhr in der Hauptstraße einen Verkehrsunfall verursacht hat. Eine 25-jährige VW Polo-Lenkerin nahm an der Einmündung zur Saulgauer Straße einen stehenden VW Passat wahr, dessen Rückfahrleuchten leuchteten. Die Frau hielt mit Abstand hinter dem Wagen an, als dessen 29-jähriger Fahrer plötzlich stark Gas gab und rückwärts gegen den VW Polo prallte. In der Folge legte der 29-Jährige den Vorwärtsgang ein und fuhr davon. Die 25-Jährige folgte dem Unfallverursacher und verständigte die Polizei. Die Beamten konnten den Mann schließlich in einem Wohnhaus antreffen, vor dem er den unfallbeschädigten VW Passat abgestellt hatte. Der 29-Jährige musste die Polizisten auf das Polizeirevier Weingarten zur Blutentnahme begleiten und seinen Führerschein abgeben. Er wird nun bei der Staatsanwaltschaft wegen Gefährdung des Straßenverkehrs angezeigt. Die 25-Jährige, an deren VW Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro entstand, wurde bei dem Aufprall leicht verletzt und begab sich in der Folge zum Arzt. Der Sachschaden am VW Passat wird auf rund 1.000 Euro beziffert.

Wolpertswende

Diebe knacken Baucontainer

Einen Baucontainer in der Aulendorfer Straße haben bislang unbekannte Täter im Zeitraum zwischen Samstag, 15 Uhr, und Montag, 7 Uhr, aufgebrochen und Werkzeug entwendet. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge brachen die Diebe das Schloss an dem Container auf. Aus dem Innern stahlen sie eine Kettensäge, einen Schlagbohrschrauber sowie Trennscheiben für Asphalt-Schneidarbeiten. Personen, die im Tatzeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder die Hinweise zum Verbleib des Diebesguts geben können, mögen sich unter Tel. 0751/803-6666 beim Polizeirevier Weingarten melden.

Wangen

Trickdiebe unterwegs - Polizei warnt

Erneut hat ein Trickdieb einem Senior einen größeren Bargeldbetrag abgenommen. Der 86-Jährige wurde am Montag gegen 9 Uhr in der Bindstraße von dem Unbekannten angesprochen und darum gebeten, ihm ein 2-Euro-Stück zu wechseln. Der hilfsbereite Senior öffnete daraufhin seine Geldbörse, aus der der Tatverdächtige in einem unbemerkten Moment Geldscheine im Wert von mehreren hundert Euro entwendete. Der 86-Jährige bemerkte den Diebstahl erst später und erstattete Anzeige bei der Polizei. Diese ermittelt wegen Trickdiebstahls und bittet unter Tel. 07522/984-0 um Hinweise zu dem Täter, der schwarze kurze Haare hatte und etwa 40 bis 50 Jahre alt sowie etwa 165 cm groß sein dürfte. Er trug zur Tatzeit einen schwarzen Mantel sowie eine Brille und soll ein südosteuropäisches Erscheinungsbild gehabt haben. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang vor dieser Art von Trickdiebstahl.

Leutkirch

Alkoholisiert hinterm Steuer - Unfall

Im Verdacht, am Montagmorgen im alkoholisierten Zustand gleich zwei Unfälle verursacht zu haben, steht ein 29-Jähriger. Gegen 2.30 Uhr kam der VW Polo des Mannes auf der K 7917 zwischen Leutkirch und Ottmannshofen von der Fahrbahn ab. Dabei entstand an dem Wagen wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 5.000 Euro sowie Flurschaden von etwa 500 Euro. Eine Familienangehörige meldete den Unfall nachträglich der Polizei und gab an, dass sie zur Unfallzeit am Steuer saß. Aufgrund verschiedener Widersprüche bestand bereits zu diesem Zeitpunkt der Verdacht, dass nicht die Frau, sondern eine andere Person mit dem Wagen unterwegs war. Gegen 6.40 Uhr wurde die Polizei zu einem weiteren Unfall in die Memminger Straße gerufen, wo der 29-Jährige mit einem VW CC unterwegs war und wuchtig gegen den Bordstein prallte. Dabei brach die Vorderachse des Wagens und dieser geriet auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender 53-jähriger Autofahrer konnte eine Kollision durch Ausweichen verhindern. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten deutlichen Alkoholgeruch bei dem 29-Jährigen fest. Ein Vortest ergab einen Wert von rund 2,3 Promille. Die Polizisten veranlassten eine Blutentnahme in einem Krankenhaus und beschlagnahmten den Führerschein des 29-Jährigen. Der Mann wird nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Um beide VW kümmerte sich der Abschleppdienst.

